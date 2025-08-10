Salute

Turchia, terremoto magnitudo 6.1 a ovest

AdnKronos

Turchia, terremoto magnitudo 6.1 a ovest

Dom, 10/08/2025 - 19:12

Condividi su:

(Adnkronos) – Una forte scossa di terremoto, superiore a 6 di magnitudo, è stata registrata nell'ovest della Turchia oggi domenica 10 agosto. Lo hanno riferito i media locali.  Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Anadolu, l'ente turco per i disastri e le emergenze (Afad) ha indicato che l'epicentro della scossa di magnitudo 6.1 è stato localizzato nel distretto di Sindirgi, nella provincia di Balikesir. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta