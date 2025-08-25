Spettacolo Nissa al “Tomaselli”: cinquina al Partinicaudace e tifosi in festa

CALTANISSETTA – La Nissa diverte e convince. Al “Marco Tomaselli” i biancoscudati di mister Lello Di Napoli travolgono il Partinicaudace con un netto 5-0, regalando gioco e spettacolo ai circa cinquecento spettatori presenti sugli spalti. Una prova di carattere che ha strappato applausi a scena aperta e acceso l’entusiasmo del pubblico.

Nonostante il richiamo del mare in una delle ultime domeniche estive, i tifosi non hanno fatto mancare il loro sostegno, assistendo a una squadra già compatta, ordinata e capace di mostrare trame fluide e giocate di qualità. A pagare dazio è stata la formazione allenata dall’ex Andrea Pensabene, in difficoltà davanti al ritmo e all’organizzazione dei padroni di casa.

Il match si sblocca subito: all’8’ l’argentino Diaz si inventa una giocata personale e, con un rasoterra preciso, porta avanti i suoi. Poco dopo, al 26’, ancora Diaz mette lo zampino: il suo tiro viene intercettato con un braccio da un difensore. Rigore ineccepibile che Oliver Kragl trasforma con freddezza per il 2-0. Il tris arriva prima dell’intervallo grazie a Ciniero, autore di una splendida azione personale: dribbling secco in area e sinistro chirurgico all’angolino. È il 3-0 che manda le squadre negli spogliatoi tra gli applausi dei presenti.

Nella ripresa, ampio spazio ai cambi, ma la musica non cambia. Al 70’ il neoentrato Touré svetta di testa su cross di Cittadino e sigla il poker. Al 78’ è Terranova a chiudere il tabellino con un gran destro che sorprende la retroguardia avversaria, fissando il punteggio sul 5-0.

Al triplice fischio, la squadra viene salutata da un’autentica ovazione. La Nissa appare brillante, motivata e già con idee chiare per il prosieguo della stagione. Una prova che conferma i passi avanti rispetto al precedente test con il Niscemi e che alimenta la fiducia in vista degli impegni ufficiali. (Foto Vicari)