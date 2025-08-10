Serie D. Sancataldese, rinforzo in difesa: arriva Michele Di Rienzo

San Cataldo – La Sancataldese continua a muoversi con decisione sul mercato per completare la rosa in vista della nuova stagione. L’ultimo innesto in casa verdeamaranto è quello di Michele Di Rienzo, difensore classe 2005, già pronto a mettersi a disposizione di mister Pidatella.

Cresciuto nel settore giovanile del Perugia, Di Rienzo ha poi proseguito il proprio percorso con l’Under 19 del Monopoli, maturando esperienze importanti che lo hanno portato al debutto in Serie D con le maglie di Sangiovannese e Akragas. Terzino destro di ruolo, il giovane calciatore può essere impiegato anche come difensore centrale, sfruttando una buona struttura fisica e duttilità tattica.

Con il suo arrivo, la Sancataldese aggiunge un altro tassello al reparto arretrato, puntando su un profilo giovane ma già abituato a misurarsi con il calcio dei grandi. L’obiettivo è chiaro: aumentare le opzioni a disposizione dello staff tecnico e garantire maggiore solidità alla linea difensiva.