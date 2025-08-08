Sancataldese, orgoglio verde-amaranto: stagione al via tra derby e obiettivo salvezza

San Cataldo – La nuova stagione della Sancataldese si aprirà con il botto. Sabato 30 agosto, al “Marco Tomaselli” di Caltanissetta, i verde-amaranto affronteranno la Nissa nel primo turno di Coppa Italia Serie D: un derby ad altissima intensità che, a pochi giorni dall’inizio del campionato, regalerà subito emozioni e offrirà una prima, attesa resa dei conti davanti a due tifoserie storicamente rivali.

Dal 7 settembre, invece, tutte le energie saranno concentrate sul campionato, con il prestigioso stadio “Valentino Mazzola” – che porta il nome di una leggenda del calcio italiano – pronto ad accogliere il debutto casalingo. Con il suo manto sintetico e la passione di una piazza sempre calda, l’impianto di San Cataldo diventerà la roccaforte verde-amaranto.

Il presidente Ivano La Cagnina lo ha detto chiaramente: «Sarà un campionato entusiasmante, puntiamo alla salvezza con serenità». Un obiettivo in linea con la filosofia societaria, supportata dai nuovi innesti di Giuseppe Viglianisi, centrocampista esperto proveniente dal Paternò, dell’attaccante argentino Matías Gastón Castro, giocatore di stazza e dal fiuto del gol, e del giovane Idrissou Subutan, classe 2004, talento cresciuto nel settore giovanile del Brescia con esperienze a Foggia e Crema.

La cronistoria del girone d’andata

Il campionato scatterà domenica 7 settembre con l’esordio casalingo contro il Ragusa (ritorno 4 gennaio), una gara inaugurale che offrirà subito l’occasione per incamerare punti preziosi davanti al pubblico del “Mazzola”.

Il 14 settembre i verde-amaranto saranno di scena in Campania contro la Gelbison (ritorno 11 gennaio), avversaria tradizionalmente ostica, mentre il 21 settembre torneranno a casa per ospitare il Gela (ritorno 18 gennaio) in un derby provinciale che andrà ben oltre la semplice classifica.

Mercoledì 24 settembre primo turno infrasettimanale a Favara contro il Castrumfavara (ritorno 22 gennaio), poi il 28 settembre il “Mazzola” ospiterà una delle sfide più attese: la Reggina (ritorno 25 gennaio), squadra dal blasone importante e tra le più quotate del girone.

Ottobre si aprirà il 5 con la trasferta sul campo della Nuova Igea Virtus (ritorno 8 febbraio) e proseguirà il 12 con la gara interna contro il Messina (ritorno 15 febbraio), altra formazione di grande tradizione.

Il 19 ottobre trasferta a Milazzo (ritorno 22 febbraio), seguita il 26 ottobre dall’impegno interno con il Sambiase (ritorno 1 marzo).

A novembre, il 2 la Sancataldese sarà di scena a Vibo Valentia contro la Vibonese (ritorno 8 marzo), poi il 9 ospiterà l’Acireale (ritorno 22 marzo).

Il 16 novembre arriverà uno degli appuntamenti più caldi dell’anno: derby di andata con la Nissa, al “Marco Tomaselli” di Caltanissetta (ritorno 29 marzo al “Valentino Mazzola”), partita che per atmosfera e rivalità promette scintille.

Il 23 novembre sfida casalinga con l’Enna (ritorno 2 aprile), poi il 30 trasferta contro il Savoia (ritorno 12 aprile).

Dicembre porterà il 7 la gara interna con la Vigor Lamezia (ritorno 19 aprile), il 14 la trasferta a Ragusa (ritorno 26 aprile) e il 21 la chiusura dell’andata al “Mazzola” contro la Gelbison (ritorno 3 maggio).

I derby con la Nissa: il primo cuore pulsante della stagione verde-amaranto

Nella lunga marcia del campionato ci sono partite che, più di altre, segnano il destino di una squadra e restano scolpite nella memoria dei tifosi. Per la Sancataldese, il calendario 2025/2026 ha tracciato tre date che San Cataldo vivrà come vere feste di popolo.

La prima è fissata per sabato 30 agosto: Coppa Italia Serie D, stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta. In palio non solo il passaggio del turno, ma l’onore nel primo atto stagionale del derby con la Nissa. Sarà un anticipo del calore e della rivalità che si respirerà in campionato, con i tifosi verde-amaranto pronti a sostenere la squadra in massa.

Pochi mesi dopo, il 16 novembre, il campionato proporrà il derby d’andata, ancora al “Tomaselli”. Qui, la cornice di pubblico e la tensione agonistica saranno al massimo: sugli spalti cori e bandiere, in campo novanta minuti di pura intensità.

Il ritorno, il 29 marzo al “Valentino Mazzola”, sarà il momento più atteso: davanti alla propria gente, la Sancataldese proverà a scrivere una pagina importante della sua storia recente, con la curva pronta a trasformarsi in un muro verde-amaranto.

La Sancataldese affronta la Serie D 2025/2026 con realismo e passione, forte del sostegno della propria gente e della solidità di un progetto che punta alla salvezza senza rinunciare all’orgoglio di lottare su ogni campo. Derby, sfide di cartello e scontri diretti renderanno ogni domenica un capitolo da vivere intensamente, con il “Valentino Mazzola” pronto a diventare il simbolo della resistenza verde-amaranto.