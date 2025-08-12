Salute

Ponte sullo stretto . Lorefice (M5S): “il Governo ignora gli italiani: solo il 28% favorevole”

Mar, 12/08/2025 - 15:25

“Mentre Salvini continua a monologare nella sua eco-chamber, nella vita reale meno di un italiano su tre vuole il Ponte sullo Stretto. E non lo dice l’opposizione, lo dicono gli italiani. Secondo l’ultimo sondaggio Demos per La Repubblica, solo il 28% del campione nazionale si dichiara favorevole all’opera”.

Così in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato. ” Un Esecutivo degno di questo nome dovrebbe rappresentare la volontà dei cittadini, non essere totalmente slegato dai loro bisogni. Se il governo insiste per la sua strada, è evidente che non ascolta il Paese. Invito Salvini a camminare nei territori per conoscerne le reali esigenze, non per calpestarli usandoli come passerelle, anzi come ‘ponti’ elettorali”.

