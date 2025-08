Piazza Armerina, la Polizia incontra i giovani del progetto “Anch’io sono la protezione civile”

Nei giorni scorsi il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina, presso il campo scuola di protezione civile allestito nel centro armerino, ha incontrato gli organizzatori ed i giovani che hanno preso parte al progetto denominato “Anch’io sono la protezione civile”.

L’incontro ha registrato la partecipazione di circa 35 ragazzi ed è stato trattato il tema del volontariato della Protezione Civile come risorsa che, in sinergia con le istituzioni, fornisce un rilevante contributo in occasione di calamità naturali ed eventi di vario genere, per proteggere la popolazione e l’ambiente, facendo leva, anche, sul bagaglio delle competenze che gli uomini e le donne del volontariato mettono a disposizione gratuitamente, impiegando il loro tempo e le loro energie nell’assistenza sanitaria, nell’antincendio boschivo nonché per l’allestimento di area di accoglienza. In ultimo, su sollecitazione della platea, è stato affrontato il tema del bullismo e del cyberbullismo. Nel corso dell’evento, inoltre, il personale presente ha risposto a tutte le curiosità dei ragazzi, constatando il continuo e piacevole interesse riguardo al tema trattato durante tutto il periodo dell’incontro.