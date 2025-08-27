Passione biancoscudata: questa sera al Tomaselli la Nissa in festa con i suoi tifosi per la presentazione ufficiale

Caltanissetta – Sarà una serata di sport e passione quella di oggi, a partire dalle ore 19, allo stadio comunale “Marco Tomaselli” di Pian del Lago. La Nissa si presenterà ufficialmente alla città e ai suoi tifosi, trasformando l’impianto nisseno in un palcoscenico di entusiasmo e speranza per la nuova stagione.

Le aspettative sono altissime e portano il segno dell’impegno del presidente Luca Giovannone, che ha fortemente investito per dare alla città una squadra competitiva. L’obiettivo non è nascosto: la Serie C è il traguardo da inseguire, e il popolo biancoscudato lo ha colto al volo. Lo testimoniano i numeri degli abbonamenti, già oltre quota mille, che raccontano di una fiducia crescente e di una città pronta a sostenere i propri colori.

Caltanissetta respira un’aria nuova: l’entusiasmo è palpabile e lo sguardo dei tifosi è già proiettato verso il primo grande appuntamento agonistico, il derby di Coppa Italia contro la San Cataldese, in programma domenica sempre al “Marco Tomaselli”.

Quella di questa sera sarà dunque una festa che va oltre la semplice presentazione di una squadra: un’occasione di incontro, di appartenenza e di orgoglio cittadino. La società invita tutti i tifosi a partecipare e a rendere speciale questo momento che segna l’inizio di una stagione che promette emozioni forti.