Nissa, il 7 settembre il via al sogno C: ufficiale il calendario di Serie D. L’entusiasmo dei tifosi accende il girone d’andata

Caltanissetta – Oggi, venerdì 8 agosto, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso noti i calendari della Serie D 2025/2026, dando di fatto il via alla nuova avventura della Nissa. Un giorno importante, che arriva in una fase di grande fermento per la città e per la tifoseria. Il 27 agosto, al “Marco Tomaselli”, la squadra sarà presentata ufficialmente al pubblico in una serata di festa, occasione per applaudire e conoscere da vicino l’intera rosa. Appena tre giorni dopo, il 30 agosto, sarà già tempo di emozioni forti con il derby di Coppa Italia contro la Sancataldese, anticipo di un’atmosfera che si preannuncia caldissima. Una settimana a grande ritmo, perché pochi giorni dopo scatterà il campionato, proiettando la Nissa nel vivo di una stagione che promette scintille.

L’entusiasmo attorno alla squadra è palpabile. Merito degli investimenti e della programmazione portata avanti in questi tre anni dal presidente Luca Giovannone, che ha riportato credibilità e ambizione alla società. Una Nissa che, al di là della categoria, è oggi una delle realtà più solide e rispettate del panorama calcistico italiano. Gli oltre 500 abbonamenti già sottoscritti, l’unità degli ultras e il sostegno della città sono la dimostrazione di un affetto profondo, alimentato dalla convinzione di poter vivere un campionato da protagonisti.

Il cammino inizierà domenica 7 settembre al “Marco Tomaselli” con la sfida interna contro il Milazzo (ritorno 4 gennaio), un debutto utile a rodare la squadra in vista delle prime grandi prove di maturità.

Sette giorni dopo, il 14 settembre, arriverà uno dei banchi di prova più duri: la trasferta sul campo della Reggina (ritorno 11 gennaio). Club blasonato, con un passato importante tra i professionisti, e tra le principali candidate ai piani alti del girone. Un test ad alta intensità, che dirà subito molto sullo spessore competitivo della Nissa.

Il 21 settembre la formazione biancoscudata viaggerà in Campania per affrontare la Gelbison (ritorno 18 gennaio), squadra che negli ultimi anni ha sempre gravitato nelle zone nobili della classifica.

Mercoledì 24 settembre, primo turno infrasettimanale al “Tomaselli” contro il Castrumfavara (ritorno 22 gennaio), sfida da non sottovalutare, in cui sarà fondamentale la spinta del pubblico.

Il mese si chiuderà il 28 settembre con la trasferta a Ragusa (ritorno 25 gennaio), campo tradizionalmente ostico.

Ottobre si aprirà il 5 con una sfida interna contro la Vibonese (ritorno 8 febbraio), seguita il 12 ottobre dalla trasferta calabrese contro la Vigor Lamezia (ritorno 15 febbraio), club storico e difficile da affrontare in casa propria.

Il 19 ottobre il “Tomaselli” ospiterà il Savoia (ritorno 22 febbraio), formazione dal passato prestigioso, mentre il 26 ottobre sarà la volta della trasferta contro la Nuova Igea Virtus (ritorno 1 marzo).

Novembre si aprirà il 2 con la gara interna contro il Messina (ritorno 8 marzo), preludio alla settimana più calda del girone di andata.

Il 16 novembre, al “Tomaselli”, il cuore pulsante della stagione: Nissa – Sancataldese (ritorno 29 marzo). Un derby che vale più di tre punti, una sfida di identità, orgoglio e passione che incendierà gli spalti. L’orgoglio cittadino e il sogno di classifica si intrecceranno in una partita che la piazza vive già come un evento imperdibile.

Il 23 novembre un’altra gara dal sapore speciale: trasferta a Gela (ritorno 2 aprile), derby sentito in tutta la provincia, con una cornice di pubblico e un’intensità che lo rendono una tappa chiave per la classifica e per il morale.

Il 30 novembre la Nissa tornerà al “Tomaselli” per affrontare l’Acireale (ritorno 12 aprile), prima di chiudere l’anno con le sfide di dicembre: trasferta a Enna il 7 (ritorno 19 aprile), gara interna contro il Sambiase Lamezia il 14 (ritorno 26 aprile) e chiusura del girone di andata il 21 dicembre sul campo del Paternò (ritorno 3 maggio).

Un girone d’andata che offre subito sfide dal peso specifico enorme: dalla trasferta contro la Reggina, avversaria di altissimo livello, ai derby incandescenti contro Sancataldese e Gela. Partite che, oltre alla posta in palio, valgono per il prestigio e per il cuore della tifoseria. La Nissa di Luca Giovannone si presenterà a queste sfide con una piazza compatta alle spalle e con la consapevolezza che, se il sogno Serie C deve prendere forma, passerà anche dalla forza di affrontare e vincere queste grandi battaglie.