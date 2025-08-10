Nissa, colpo in prospettiva: arriva dal Catania il giovane esterno sinistro Ermanno Ciniero

Caltanissetta – La Nissa F.C. guarda al futuro e mette a segno un colpo in prospettiva, puntando su un giovane talento del calcio siciliano. La società biancoscudata ha ufficializzato l’arrivo, in prestito dal Catania, di Ermanno Ciniero, esterno sinistro classe 2007.

Il giocatore, che ha preso parte al ritiro precampionato sin dal primo giorno, ha già colpito lo staff tecnico per impegno, determinazione e voglia di mettersi in gioco. Con la firma ufficiale, entra ora a far parte della rosa guidata da mister Lello Di Napoli per la stagione 2025/2026.

Nonostante la giovane età, Ciniero vanta già un’esperienza significativa: una presenza in Coppa Italia di Serie C con la prima squadra etnea, occasione in cui ha mostrato personalità e qualità tecniche di rilievo.

La dirigenza della Nissa accoglie con entusiasmo il nuovo innesto, considerandolo un investimento per il futuro ma anche un elemento che, fin da subito, potrà dare un contributo concreto al progetto sportivo della stagione.

L’arrivo di Ciniero conferma la volontà del club di puntare sulla valorizzazione dei giovani, creando le condizioni per far crescere nuovi protagonisti nel panorama calcistico locale.