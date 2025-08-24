Nissa, colpo da applausi: arriva l’esperienza di Francesco Rapisarda

La Nissa F.C. mette a segno un acquisto di spessore che conferma le ambizioni biancoscudate per la prossima stagione. È ufficiale l’arrivo di Francesco Rapisarda, difensore esterno catanese classe 1992, giocatore di grande esperienza e carisma, pronto a diventare un punto di riferimento nello scacchiere di mister Lello Di Napoli.

Rapisarda vanta oltre 400 presenze tra Serie C e Serie D, con una carriera costruita all’insegna di umiltà, sacrificio e leadership. Dal Cosenza all’Aquila, passando per Vigor Lamezia e Lumezzane, ha trovato la consacrazione con la maglia della Sambenedettese, dove è stato capitano e beniamino dei tifosi con più di 120 presenze e 11 reti. Importante anche il passaggio alla Triestina, ma soprattutto l’esperienza con il Catania, squadra della sua città, con cui ha conquistato la promozione in Serie C e la Coppa Italia di categoria, firmando 7 gol in 56 partite.

Definito da più parti “uomo spogliatoio” e leader silenzioso, Rapisarda porta a Caltanissetta la sua mentalità vincente: “Ogni domenica è come se indossassi un’armatura. Quando entro in campo, mi sento invincibile”, dichiarava nei suoi anni etnei. Ora quell’“armatura” diventerà biancoscudata.

Con il suo arrivo, la Nissa rafforza non solo il reparto difensivo ma anche la solidità del gruppo, accendendo l’entusiasmo dei tifosi che già sognano di vederlo correre sulla fascia del “Marco Tomaselli”. Un innesto che alza ulteriormente l’asticella e conferma le intenzioni del club: competere con ambizione e orgoglio, trascinati da uomini veri come Rapisarda.