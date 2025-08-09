Nell’Ennese denunciate dalla Polizia due persone per ricettazione

Lo scorso 31 luglio, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, personale in servizio di volante del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Leonforte ha proceduto al controllo di un’autovettura il cui conducente, alla vista degli operatori, tentava una manovra elusiva nel chiaro intento di sottrarsi all’accertamento. A bordo del mezzo vi erano altri soggetti – alcuni dei quali con precedenti di polizia, per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere – che mostravano evidenti segni di nervosismo, circostanza che insospettiva ulteriormente il personale operante. Si è proceduto pertanto ad una perquisizione veicolare di iniziativa, che ha dato esito positivo: nel bagagliaio posteriore dell’autovettura venivano rinvenuti circa 180 pacchetti di sigarette e 70 confezioni di tabacco, tutti regolarmente marchiati con il sigillo dei Monopoli di Stato, per un valore commerciale complessivo stimato in circa 1.500 euro. Gli occupanti riferivano spontaneamente di aver acquistato da soggetti privi di qualsiasi autorizzazione alla vendita, ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello di mercato, con l’intento di rivenderlo successivamente in questo territorio.

Tutto il materiale rinvenuto veniva posto sotto sequestro. I soggetti, dopo essere stati fotosegnalati, venivano deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione ai sensi dell’art. 648 c.p. Si evidenzia che il procedimento penale pende in fase di indagini e che gli indagati non possono essere definiti colpevoli fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.