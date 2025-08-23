Mussomeli, XII Sagra “mbraculi di San Caloriu”. Quartiere San Giovanni in festa.

MUSSOMELI – Quest’anno salta la tradizione paesana, e la festa religiosa di fine agosto, o meglio, dell’ultima domenica di agosto nella chiesa di San Giovanni, riconducibile a San Calogero, verrà celebrata domani domenica 24, anziché il 31, stante il concomitante inizio della prima ottava in onore della Patrona di Mussomeli Maria SS. Dei Miracoli, venerata nell’omonimo santuario. Intanto, le messe della mattinata di domenica nella chiesa di San Giovanni, sono alle 8, 9, 11,30 e nel pomeriggio alle 17,30 e alle 19,30; al termine delle messe è previsto il momento della benedizione del pane. La processione del simulacro di San Calogero per le vie del quartiere snoderà intorno alle 20,30. Intanto stasera, vigilia della festa, nell’attigua piazza del Popolo, è prevista la Sagra de “l ‘Mbraculi di san Caloriu”, allestita dalla comunità parrocchiale e confraternita, che sarà benedetta dal parroco Padre Francesco Miserendino e quindi distribuita ai presenti. La serata sarà allietata dal gruppo folkloristico “ I picciotti da Purtedda” e, a seguire, da musica live con i Skatematti”.