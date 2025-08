Mussomeli, la festa campestre di Cermano al grido di “Viva Maria”

MUSSO MELI – La ricorrenza della tradizionale festa della Madonna delle Vigne, nella sua semplicità, al calar del sole, ha fatto accorrere in contrada Cermano non solo i contradaioli ma che i parrocchiani di Cristo Re, che in religioso silenzio, hanno potuto ascoltare l’omelia pronunciata dal parroco Padre Liborio Franzù. Una messa celebrata all’aperto, davanti la cappella mariana, con l’altare sistemato su strada, presente la Confraternita Maria SS. delle Vanelle in S,Enrico, con i devoti che hanno utilizzato le sedie messe a disposizione dall’amministrazione Catania, presente al rito religioso. Sono stati in tanti a seguire la celebrazione, animata dal gruppo corale guidato dal prof. Giuseppe Carapezza che con la chitarra ha accompagnato i canti mariani. La benedizione finale dei campi ha concluso i festeggiamenti. Una ricorrenza devozionale di fede, quella di contrada Cermano, nel ricordo degli antenati, che sembra sfidare il tempo.