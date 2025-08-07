Mussomeli, iniziano lavori sistemazione strade urbane

MUSSOMELI – 20 km di strade urbane saranno oggetto di interventi di manutenzione e bitumatura. Infatti, a partire dalle prossime settimane, prenderanno ufficialmente il via i lavori di manutenzione straordinaria e bitumatura delle strade nelle zone nord e sud del centro abitato di Mussomeli, grazie alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Una prima fase degli interventi sarà riservata ai lavori che inizieranno da Via Leonardo Da Vinci e da tutte le traverse sottostanti la Scuola Media “Concetto Marchese”. Successivamente per ridurre al minimo i disagi durante il periodo estivo, a partire di metà settembre. i lavori proseguiranno sulle restanti strade urbane previste dal progetto. La conclusione dei lavori è prevista entro dicembre di quest’anno. Va sottolineato che tra zona nord e zona sud del paese sono interessate cica 100 strade e che un simile intervento avviene dopo oltre 40 anni. Si tratta di un’opera di portata storica, che restituirà sicurezza, efficienza e decoro urbano al territorio comunale.. Evidentemente durante l’esecuzione dei lavori potranno verificarsi interruzioni e deviazioni temporanee della circolazione e l’amministrazione comunale invitano i cittadini alla massima prudenza e collaborazione. “Comprendiamo i disagi momentanei che questi lavori potranno comportare, ma siamo certi che i benefici saranno duraturi”, commenta il primo cittadino Catania.