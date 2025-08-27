Mussomeli, incontro culturale al Chiostro Monti. Omaggio ad Andrea Camilleri nel centenario sua nascita

MUSSOMELI – È stato un incontro come sempre molto partecipato quello che ha avuto luogo lo scorso venerdì 22 agosto, presso la biblioteca comunale “P. Emiliani Giudici” per la quinta edizione di Letture Visibili, format ideato dal Consiglio di Biblioteca, che quest’anno ha voluto omaggiare lo scrittore siciliano Andrea Camilleri nel centenario dalla sua nascita. Dopo i saluti iniziali del Sindaco Giuseppe Catania, dell’Assessore alla cultura Jessica Valenza e delle Professoresse Mariella Navarra e Graziella Lo Manto, si è dato il via alla lettura di passi scelti dal libro “Ora dimmi di te”, accompagnate dalla riflessione dei ragazzi e delle ragazze coinvolti nell’iniziativa. Le tematiche affrontate sono state varie: si è partiti dalle parole del Camilleri ragazzo appassionato di teatro e studente di scuola superiore, per parlare poi dei concetti di identità, dubbio, esistenza, l’importanza della storia e della cittadinanza attiva, per arrivare infine all’analisi del rapporto giovani/anziani. Questo l’obiettivo della quinta edizione di Letture Visibili, restituire al pubblico un Camilleri nuovo, che non è solo l’artista “padre” di Montalbano, ma è anche più umanamente un nonno, che cerca di lasciare alla sua pronipotina Matilda, attraverso la stesura di una lettera. Un’eredità importante, dunque, quella che Camilleri vuole lasciarle, fatta di principi, di valori, di racconti che non hanno la pretensione di essere un vademecum per affrontare la vita, stabilendo cosa è o non è giusto fare, ma mettono in guardia Matilda, sulla necessità di dubitare sempre, mantenendo l’autonomia di giudizio. Indagando ciò che lega Camilleri alle nuove generazioni, grazie alle riflessioni scritte dai ragazzi e dalle ragazze presenti si è riusciti ad apprezzare questo autore sotto un punto di vista nuovo, diverso, partendo dall’interrogativo che lo scrittore pone a giovani e meno giovani “Cosa rende una vita davvero degna di essere vissuta”? Molti gli interventi da parte dei presenti, che hanno arricchito l’evento con le loro considerazioni personali e lo hanno reso ancora più interessante. E poi la scelta inaspettata di affidare i saluti finali a Livia, la Livia di Montalbano, che volendo parlare anche lei a Matilda, le svela l’importanza della figura femminile nella vita e nella produzione di Camilleri, un omaggio dello scrittore alla resilienza e alla sensibilità delle donne. Si chiude così la quinta edizione di Letture Visibili, tra applausi e riflessioni, che ognuno dei presenti ha certamente portato a casa con sé, insieme ad un Camilleri insolito, sincero e più umano. (VIDEO)

https://www.youtube.com/shorts/BE-sQu-1nxI