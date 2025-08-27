Mussomeli, Festival delle tre S (Sport salute e solidarietà). Convegno “Dare il meglio in campo, dare il meglio nella vita, dona sangue”

MUSSOMELI – Si terrà domani 28 agosto, all’interno della manifestazione “Il Festival delle tre S (Sport, Salute, Solidarietà)”, il convegno dal titolo “Dare il meglio in campo, dare il meglio nella vita: Dona Sangue”, promosso dalla Fratres di Mussomeli e che vedrà la partecipazione dell’Asp 2 di Caltanissetta e delle associazioni locali Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta), Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), Croce Rossa Italiana e Misericordia. Il convegno, che si terrà presso il Salone del Convento San Francesco in via Palermo, sarà moderato dalla dr.ssa Salvina Mingoia. All’incontro, il cui inizio è previsto per le ore 19.15, interverranno: la dr.ssa Daniela Noto e il dr. Benedetto Trobia, per l’Asp 2 di Caltanissetta; la dr.ssa Jessica Bonfante e il dr. Nunzio Marletta, per la Fratres; Carmelina Dilena, capogruppo Cisom; Daniele Frangiamore, coordinatore Croce Rossa Italiana; Pino Favata, governatore Misericordia; Giuseppe Carapezza Presidente Uildm. Al termine del convegno, in Via Palermo, si aprirà il “Villaggio della Prevenzione”, costituito dai vari stand delle diverse associazioni partecipanti, ove sarà possibile, oltre ad avere indicazioni circa la prevenzione di patologie tumorali, effettuare screening gratuiti di misurazione pressione, glicemia, saturazione e, nei casi ritenuti necessari, anche ECG. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questo momento di riflessione e sensibilizzazione.