Mussomeli, Castello Manfredonico protagonista in una prestigiosa guida turistica francese

MUSSOMELI – Il Castello Manfredonico, imponente fortezza arabo-normanna simbolo di Mussomeli, cuore pulsante della cultura e della storia locale, si conferma ambasciatore della Sicilia nel mondo. Infatti, alcune prestigiose vetrine internazionali continuano ad illustrarne le peculiarità. E Infatti, è stato selezionato tra i 110 luoghi più affascinanti d’Italia nella guida francese “110 déambulations douces en Italie pour le voyageur curieux”, recentemente pubblicata da Geste Éditions. Il volume, curato da Alain Rimondi (testi) e Aurore Lucas (fotografie e traduzione), si rivolge a un pubblico francese amante dei viaggi autentici e lenti, offrendo una selezione raffinata di mete italiane meno note ma di straordinaria bellezza. Tra queste, spicca il Castello Manfredonico per la sua straordinaria rilevanza storica e paesaggistica: una testimonianza secolare che domina la vallata con la sua architettura suggestiva e le sue leggende. «È un grande orgoglio vedere il nostro castello valorizzato in un’opera internazionale che celebra l’identità e la bellezza dell’Italia – dichiara il Sindaco di Mussomeli l’on. Giuseppe Catania. questo riconoscimento rappresenta una straordinaria opportunità di promozione turistica per il nostro territorio, aprendo nuove prospettive di attrazione verso i visitatori stranieri, in particolare dal mercato francese». La pubblicazione è già disponibile sulle principali piattaforme editoriali in Francia.