Mussomeli, al Parco Urbano inaugurato campetto polifunzionale e la soddisfazione dell’assessore allo Sport Lo Conte

MUSSOMELI – Appuntamento atteso quello di venerdì sera in viale Peppe Sorce, esattamente al Parco Urbano, dove sono confluite le Associazioni aderenti al “Parco che vive” per esprimere il loro compiacimento e la loro soddisfazione per un altro importante tassello aggiunto per la valorizzazione del grande mosaico delle discipline sportive sul territorio ad opera dell’Amministrazione Catania. Infatti, altro spazio presso il Parco Urbano “Salvatore Genco” è stato fatto sistemare dall’assessore allo Sport, nonché vicesindaco, Seby Lo Conte, destinato al gioco di calcio a 5 e della Pallavolo. Presenti ed entusiasti sono apparsi i ragazzi e ragazze che praticheranno e si cimenteranno nello sport preferito (e sono tante le discipline), esaltando così i valori dello Sport nel rispetto dell’ambiente e del territorio. Il breve intervento del sindaco, del presidente del Consiglio comunale Gianluca Nigrelli e dei Presidenti delle associazione sportive hanno creato un clima di comune compiacimento. Presente al momento inaugurale anche il parroco di Cristo Re don Liborio Franzù che ha benedetto la struttura e i tanti presenti presenti che hanno poi visitato l’ambiente. E’ seguito Il taglio del nastro fra gli applausi generali e l’entusiasmo dei ragazzi e ragazze.