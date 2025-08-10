Magia della Favorita e festa rosanero: il Manchester City vince 3-0 al Barbera

Palermo, 9 agosto 2025 – Un colpo d’occhio da brividi, un’atmosfera da grande calcio internazionale e un’intera città vestita di rosanero. La “magia della Favorita” ha acceso il Renzo Barbera in occasione dell’amichevole di lusso tra il Palermo e il Manchester City, match valido per la prima edizione dell’“Anglo-Palermitan Trophy”. La serata si è trasformata in una grande festa, con coreografie spettacolari e momenti emozionanti, anche se sul campo la formazione di Pep Guardiola ha imposto la propria superiorità, vincendo 3-0 grazie alla doppietta di Tijjani Reijnders e al gol iniziale di Erling Haaland.

Già prima del fischio d’inizio, lo stadio era un mosaico di passione: oltre 35mila tifosi hanno gremito le tribune, partecipando a un pre-match da evento mondiale. Rose Villain ha regalato tre brani dal vivo, seguita da una coreografia della curva Nord sulle note di “Live Forever” degli Oasis, omaggio ai fratelli Gallagher in chiave rosanero. Un prologo che ha saputo fondere musica, calcio e appartenenza.

Il Palermo, spinto dall’entusiasmo del pubblico, ha iniziato con grinta e pressing alto, provando a sorprendere i campioni inglesi. Occasioni interessanti sono arrivate dai piedi di Ceccaroni e Pohjanpalo, ma è stato il City a colpire per primo al 26’: Haaland, con un controllo elegante e un destro preciso, ha aperto le marcature.

Nella ripresa, la squadra di Guardiola ha rallentato i ritmi ma non la qualità del gioco. Reijnders, subentrato dalla panchina, ha firmato il raddoppio al 59’ e la terza rete all’82’, chiudendo di fatto la contesa. Nonostante il punteggio, i rosanero hanno mantenuto compattezza e voglia di fare, resistendo agli attacchi di una delle formazioni più forti al mondo.

Al termine, lo stadio ha tributato applausi convinti a entrambe le squadre. Il Manchester City ha sollevato il trofeo, ma il vero vincitore è stato lo spettacolo sugli spalti: un abbraccio collettivo tra squadra e tifosi che ha dimostrato, ancora una volta, quanto la “magia della Favorita” sappia trasformare una partita in un evento indimenticabile.