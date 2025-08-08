Le associazioni di Mussomeli insieme e il “Festival delle tre S”. Alla biblioteca comunale stasera si presenta il programma

MUSSOMELI – Sarà stasera, alle ore 19 presso la biblioteca comunale, l’appuntamento a cui parteciperanno sedici associazioni per la presentazione del nutrito programma sportivo dal titolo “Il festival delle tre S (Sport, salute e solidarietà che si svolgerà nelle prossime 12 giornate di questo mese alternativamente fra il parco urbano “Salvatore Genco”, la via Palermo e Piazza Umberto. Va detto che a memoria d’uomo non si ricorda una simile programmazione prolungata dove si svolgeranno attività sportive e si terranno convegni, a cui sono interessate tante associazioni. Aics Ambiente, e Pro Loco:Il parco che vive” la Fratres, la Misericordia, la Chiaramontana, l’asd Don Bosco, Vespisti di Mussomeli, Strauss, Smile for life, gli Amici della Mtb, Oltre, Alisicane, Uildm sezione di Mussomeli, Aics presidenza provinciale di Agrigento e Cisom – Gruppo di Caltanissetta. C’è il patrocinio del comune di Mussomeli