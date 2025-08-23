La buona sanità a Mussomeli: 6 interventi di femore in un giorno al “M.I. Longo”

MUSSOMELI – La buona sanità c’è e Le notizie corrono velocemente specie se è l’utenza a farle circolare ed in fretta. Ben 6 interventi di femore sono stati eseguiti, venerdì mattina, in appena 12 ore presso l’ospedale “M. I. Longo” di Mussomeli. Stante quanto appreso dai parenti dei pazienti, si è assistito ad un continuo ed ininterrotto via vai di barelle che entravano ed uscivano dalla sala operatoria senza sosta alcuna. Da quanto si è avuto modo di apprendere, ben 4 sono state le protesi d’anca mentre 2 sono stati gli interventi realizzati con chiodo bloccato e altri mezzi di sintesi. Da quanto si apprende dalle voci in circolazione, tutto è stato possibile esclusivamente grazie all’impegno e allo spirito di abnegazione dell’equipe ortopedica diretta dal dott. Miccichè e al personale di sala operatoria che, consapevolmente e coscienziosamente, hanno scelto di rimanere in servizio ininterrottamente per garantire la salute dei pazienti ed evitare lungaggini possibilmente imposte dal trasferimento presso altri nosocomi per consentire di essere operati entro le 48 ore come previsto dalle linee guide nazionali ed internazionali per ridurre i rischi e la mortalità. Sembra non meravigliare più di tanto la gratitudine dell’utenza e dei parenti nei confronti dell’anestesista, la dottoressa Rossella Di Giovanni, onnipresente tanto in sala operatoria quanto in tutte le urgenze ed emergenze soprattutto di Pronto Soccorso, la cui professionalità e spirito di abnegazione, ha consentito in un recentissimo passato, di risolvere con esito positivo situazioni sanitarie gravissime di pazienti a rischio di morte che oggi, fortuitamente, godono di buona salute.