Incidente devastante in via Libertà, auto sfonda dehors: sfiorata la tragedia a Caltanissetta

Momenti di paura oggi pomeriggio in via Libertà, a Caltanissetta, dove un grave incidente stradale ha sfiorato la tragedia. Intorno alle 14:30, una Opel Corsa, secondo le prime ricostruzioni guidata da un giovane, ha perso il controllo mentre scendeva dal Liceo Scientifico in direzione del Tribunale. Il mezzo è piombato a tutta velocità sul dehors del Caffè Vancheri, travolgendo sedie e tavolini e provocando danni ingenti.

L’impatto è stato violentissimo. All’interno della struttura esterna si trovavano alcuni clienti: uno di loro è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto. Dopo le prime cure, è stato trasportato all’ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi, se non un trauma facciale, ma resta il forte spavento per quanto accaduto.

Oltre al dehors, l’auto ha impattato anche contro un altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze. Gli agenti della Polizia Municipale, intervenuti prontamente, hanno transennato l’area e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi più accreditate, quella dell’eccessiva velocità che avrebbe causato la perdita di controllo da parte del conducente.

Le immagini del luogo dell’incidente parlano chiaro: l’impatto ha lasciato segni evidenti, tra lamiere contorte e sedie divelte. Fortunatamente, però, si è evitato il peggio. Se al momento dell’impatto il dehors fosse stato affollato, le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.

Le indagini sono in corso per chiarire ogni dettaglio e accertare eventuali responsabilità.