Il nisseno Andrea Di Caro protagonista assoluto al Terminillo: primo di categoria e terzo assoluto nella Supersalita

RIETI – Continua il percorso impeccabile di Andrea Di Caro nel Campionato Italiano Supersalita. Il giovane pilota nisseno, in forza alla CST Sport, ha firmato una prestazione di altissimo profilo in occasione della 60ª edizione della Rieti–Terminillo, imponendosi nella propria categoria – la E2SC/E2SS 1600 – e conquistando il terzo posto assoluto nella classifica generale.

Il crono fatto registrare da Di Caro, 5’08”23, gli ha permesso di salire sul podio assoluto di una delle salite più selettive del panorama nazionale. Il tracciato, lungo circa 13 chilometri, si sviluppa su un percorso tecnico e veloce che da Lisciano conduce fino a Pian de’ Valli: una prova che ha messo alla prova ogni aspetto tecnico, atletico e mentale dei piloti in gara.

A bordo della sua Nova Proto NP‑03 Aprilia, Di Caro ha affrontato la competizione con la consueta freddezza, mantenendo ritmo, precisione e un assetto impeccabile per tutta la salita. Il risultato, mai in discussione all’interno della sua categoria, conferma lo stato di forma eccellente e la continuità che stanno caratterizzando la sua stagione 2025.

Dalla Trento–Bondone alla Luzzi–Sambucina, e ora il Terminillo, Di Caro ha collezionato una serie di risultati di assoluto rilievo. Ogni tappa ha rappresentato una conferma della sua crescita tecnica e della sua capacità di interpretare al meglio le caratteristiche di ogni tracciato. Il giovane nisseno ha così consolidato la propria posizione al vertice della classifica nazionale di classe, mantenendo intatta la propria imbattibilità.

Non è un caso che attorno al suo nome si stia concentrando l’attenzione di addetti ai lavori e osservatori: Di Caro si sta imponendo come uno dei talenti emergenti più interessanti della scena automobilistica nazionale delle cronoscalate, capace di competere ad armi pari anche con piloti dotati di mezzi tecnici superiori.

La sua affermazione rappresenta anche un forte motivo di orgoglio per la città di Caltanissetta e, più in generale, per tutto il motorsport siciliano. Il suo percorso sportivo, costruito con serietà, disciplina e passione, sta offrendo alla Sicilia una delle sue più brillanti espressioni nel panorama delle cronoscalate.

Il calendario della Supersalita proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori tappe decisive per la classifica finale. Andrea Di Caro si presenterà con i favori del pronostico, forte di una condizione psicofisica solida, di una vettura ben settata e di un ruolino di marcia che, ad oggi, non ha conosciuto battute d’arresto.

In attesa dei prossimi appuntamenti, resta l’immagine di un pilota lucido, ambizioso e sempre più consapevole del proprio potenziale: un profilo che merita attenzione e che, con ogni probabilità, continuerà a far parlare di sé anche oltre i confini della salita.