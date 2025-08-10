Grave incidente stradale per Pietro Lo Monaco: il dirigente dell’Enna Calcio ricoverato in terapia intensiva, non è in pericolo di vita

Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo di Catania, Genoa e Palermo e attuale dirigente dell’Enna Calcio in Serie D, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto ieri nei pressi di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, il settantenne dirigente stava viaggiando per motivi di lavoro quando, probabilmente a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo della propria auto finendo fuori strada. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo, Lo Monaco è ricoverato in terapia intensiva con fratture multiple allo sterno e alle costole. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dal club gialloverde è arrivato un messaggio di vicinanza: “L’Enna Calcio in tutte le sue componenti tiene a fare un grosso augurio di pronta guarigione al Direttore Pietro Lo Monaco… Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta!”. Figura di spicco nel panorama calcistico nazionale, Lo Monaco ha legato gran parte della sua carriera alla crescita del Catania negli anni d’oro in Serie A, per poi ricoprire incarichi di vertice anche a Genova e a Palermo. Da oltre un anno è alla guida dell’area sportiva dell’Enna Calcio, con cui stava lavorando alla nuova stagione.