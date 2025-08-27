Dylan Volo, talento nisseno della Muay Thai: dalla Functional Gym alla vittoria in Thailandia

Caltanissetta può vantare un nuovo talento negli sport da combattimento: Dylan Volo, 19 anni, giovane promessa della Muay Thai, che dopo appena due anni di allenamenti ha compiuto un’impresa straordinaria.

Dylan ha iniziato a praticare questa disciplina nella palestra Functional Gym di Caltanissetta, seguito dal maestro Gaetano Palumbo, che ne ha subito intuito le potenzialità. Passione, sacrificio e dedizione hanno segnato il suo percorso: ogni giorno si allena 4-5 ore, suddivise tra la sessione mattutina e quella pomeridiana.

Un impegno che lo scorso luglio lo ha condotto nella patria della Muay Thai: la Thailandia. Il 17 luglio, infatti, Dylan è partito per Ao Nang, nella periferia di Krabi, sotto la guida del maestro Francesco Malatesta, che lo ha introdotto alla prestigiosa Bull Gym. Qui ha affrontato un programma ancora più intenso, con allenamenti fino a 7 ore al giorno. “Gli allenamenti erano molto duri – racconta Dylan – ma ero pronto grazie alla preparazione svolta in Sicilia con il mio maestro Palumbo”.

Il momento più atteso è arrivato l’8 agosto, quando Dylan ha debuttato da professionista sul ring del Krabi International Boxing Stadium, tempio della Muay Thai. Un debutto da sogno: vittoria al terzo round per KO, che lo ha consacrato tra i giovani talenti emergenti di questa disciplina.

La sua permanenza in Thailandia è durata un mese, un periodo che Dylan definisce “un’esperienza bellissima”. Emozionato prima della partenza, sapeva di doversi confrontare con il meglio della Muay Thai mondiale: “Non vedevo l’ora di mettermi alla prova – spiega – la Thailandia è la madre di questo sport e lì si allenano atleti di altissimo livello. Tornare a casa con una vittoria è motivo di orgoglio e mi spinge a dare sempre di più”.

Oggi Dylan è tornato a Caltanissetta con un bagaglio tecnico, umano e sportivo che rappresenta un punto di partenza per una carriera che si preannuncia promettente, esempio di come sacrificio e passione possano trasformarsi in traguardi concreti.