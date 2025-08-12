Cronoscalata Monte Erice, nasce il premio “Salvatore Morselli”. Pellegrino: “Ricordiamo un cronista innamorato dei motori”

La Cronoscalata Monte Erice ricorda il giornalista Salvatore Morselli, deceduto due anni addietro e da sempre grande appassionato dei motori, raccontando le gare e le “storie” dei piloti.

Ad istituire il premio è stato Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani, organizzatore della gara in salita, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre fra Trapani, Valderice ed Erice e che quest’anno è giunta alla sessantasettesima edizione. La gara quest’anno sarà valida come ultima prova del Campionato Supersalita, la categoria più importante delle gare in salita, oltre che per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), per il Campionato Siciliano Velocità in Salita e per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA).

Salvatore Morselli è stato il cronista che ha raccontato più Cronoscalate Monte Erice, sia da giornalista sia da addetto stampa della competizione motoristica. “Un vero appassionato del mondo dei motori – spiega Giovanni Pellegrino – che è sempre con noi, nei nostri pensieri. Ha lavorato al nostro fianco seguendo lo sviluppo di questa Cronoscalata fino a prima della sua prematura scomparsa”.

Il premio verrà assegnato a un pilota che partecipa alla competizione e a decidere il nominativo sarà una apposita giuria presieduta da Franco Cammarasana, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, collega e amico di Salvatore Morselli. Il nome del vincitore della prima edizione del premio “Salvatore Morselli” verrà comunicato nelle prossime settimane e sarà consegnato in una apposita cerimonia che si terrà in prossimità della Cronoscalata.