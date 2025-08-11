Campionati Mondiali Pokémon 2025, tutto pronto per lo show di Anaheim

(Adnkronos) – Migliaia di Allenatori da ogni parte del globo si stanno preparando per Anaheim, in California, dove dal 15 al 17 agosto si terranno i Campionati Mondiali Pokémon 2025. Un evento che promette tre giorni di competizione serrata e adrenalina, pronto a incoronare i migliori giocatori del pianeta in una varietà di titoli, dai videogiochi ai giochi di carte. Per tutti gli Allenatori, i Campionati Mondiali Pokémon 2025 si preannunciano come un vero e proprio festival del divertimento. La competizione abbraccia, infatti, l'intero universo del franchise, mettendo alla prova i partecipanti in diverse discipline. Dalle lotte strategiche dei videogiochi principali, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, alle intricate partite del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), con un'attenzione particolare alle versioni digitali GCC Live e GCC Pocket. Non mancheranno, ovviamente, le sfide di Pokémon GO, perfette per chi ama l'azione in mobilità, e le battaglie di squadra in Pokémon UNITE, il MOBA che ha conquistato tantissimi appassionati. E l'emozione non è riservata solo a chi è presente ad Anaheim. Chi seguirà l'evento comodamente da casa avrà la possibilità di ricevere ricompense digitali in tutti questi titoli.

Per scoprire tutti i dettagli su come riscattare tali premi, è sufficiente consultare la pagina ufficiale dedicata

. Per gli appassionati che non potranno essere presenti di persona, l'esperienza non sarà meno coinvolgente. L'intero evento sarà trasmesso in diretta su Twitch e YouTube, con una copertura dedicata a ciascun gioco e la possibilità di ottenere esclusive ricompense digitali semplicemente seguendo lo streaming ufficiale o le dirette dei co-streamer selezionati. Per non perdere nemmeno un momento delle sfide, ecco dove consultare il programma completo delle dirette, con gli orari indicati in fuso orario italiano. L'appuntamento è fissato per tutti i fan che vorranno seguire in tempo reale le gesta dei migliori giocatori del mondo, pronti a contendersi il titolo di campione del mondo Pokémon 2025. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)