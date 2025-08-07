Caltanissetta. Numerosi i servizi di vigilanza delle Guardie giurate ambientali, venatori e zoofile del WWF

CALTANISSETTA. In queste settimane sono stati numerosi i servizi di vigilanza effettuati dalle Guardie giurate ambientali, venatorie e zoofile del Wwf in tutto il territorio della Provincia di Caltanissetta, con particolare attenzione alle aree naturalisticamente più importanti ovvero sottoposte a particolari regimi di protezione.

Nel corso di tali controlli, sono state accertate numerose violazioni alle norme in materia di addestramento venatorio dei cani in periodo vietato, con l’identificazione di diversi #cacciatori che allenavano i propri ausiliari, disturbando ed inseguendo la fauna selvatica presente sul territorio. L’attività degli Agenti giurati del WWF si è rivolta anche sul controllo del rispetto delle vigenti norme sull’ Anagrafe canina, verificando la corretta presenza di #microchip identificativo sui cani utilizzati nelle operazioni di addestramento.

Infine, in materia di Tutela Ambientale e prevenzione degli incendi boschivi, è stata effettuata un’ampia e capillare azione di sensibilizzazione nei confronti di agricoltori, pastori, raccoglitori di chiocciole ed altri soggetti incontrati nei campi, al fine di contrastare azioni quali l’abbruciamento delle stoppie, accensione di fuochi ed altre pratiche vietate durante il periodo di massimo rischio incendi boschivi (dal 15 maggio al 15 ottobre).

I servizi di vigilanza e presidio territoriale delle guardie Wwf proseguiranno nelle prossime settimane con intensificazione nei giorni precedenti la preapertura della stagione venatoria (1 settembre).