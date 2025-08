Caltanissetta. L’Amministrazione Tesauro dà il benvenuto al bike sharing: al via il progetto pilota di un’azienda leader dei servizi di mobilità. “Lavoriamo per una città moderna e sempre più ecosostenibile”

Da alcuni giorni i cittadini nisseni hanno potuto osservare, lungo le strade cittadine, la presenza delle prime biciclette elettriche a noleggio, segno concreto dell’avvio del progetto pilota di un’azienda leader nei servizi di mobilità sostenibile. Un’iniziativa imprenditoriale che segna un passo deciso verso una Caltanissetta più moderna, ecologica e al passo coi tempi.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Tesauro accoglie con entusiasmo questa novità, che si inserisce pienamente nella visione strategica della Giunta, orientata a incentivare la mobilità dolce e l’innovazione urbana.

«L’avvio del bike sharing elettrico – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Calogero Adornetto – è un tassello fondamentale di una città che guarda avanti. Ringraziamo l’azienda per aver scelto Caltanissetta come sede di questo progetto pilota. Il coinvolgimento dei privati è un valore aggiunto quando si muove nella direzione giusta: migliorare la qualità della vita dei cittadini e costruire una città più sostenibile e più vivibile per tutti».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla Viabilità Toti Petrantoni, che sottolinea: «Questo servizio si inserisce perfettamente nella visione più ampia dell’Amministrazione. Una città moderna si costruisce anche attraverso una nuova cultura della mobilità, che favorisca l’uso della bicicletta e dei mezzi elettrici. L’arrivo del bike sharing è un’iniezione di fiducia verso un cambiamento già in atto: con il progetto “Strade Sicure”, i nuovi asfalti, la messa in sicurezza dei percorsi urbani e la previsione – nei prossimi mesi – di nuove piste ciclabili, vogliamo rendere Caltanissetta sempre più accessibile e green».

Il sindaco Tesauro si unisce al plauso e rilancia: «Questa iniziativa imprenditoriale è perfettamente coerente con la nostra visione: fare di Caltanissetta un modello virtuoso di città ecosostenibile, in linea con le principali città italiane ed europee. Il bike sharing elettrico è uno strumento utile, moderno, intelligente.n Ringraziamo questa azienda privata per aver creduto nella nostra città: è anche grazie a iniziative come questa che stiamo costruendo una Caltanissetta più verde, più dinamica, più vicina ai bisogni delle persone».

L’Amministrazione ribadisce la propria disponibilità a sostenere ogni iniziativa imprenditoriale che punti a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad accompagnare la città verso un futuro sempre più sostenibile.

«Lavoriamo per una città moderna e sempre più ecosostenibile»: questa la visione condivisa dal sindaco Tesauro e dagli assessori, in un percorso che unisce pubblico e privato nel segno dell’innovazione.