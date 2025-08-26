Caltanissetta, Kone ed Ehza: dalla speranza a una nuova vita, la Nissa FC apre le porte all’integrazione

Non sempre il calcio si racconta attraverso i risultati sul campo. Spesso, la sua forza più autentica emerge da piccoli grandi gesti che cambiano le persone e le comunità. A Caltanissetta, la Nissa FC ha scelto di dare un significato più ampio alla propria missione sportiva, avviando un progetto che intreccia pallone e inclusione.

Grazie alla collaborazione con la cooperativa Officine Sociali di Siracusa, due giovani migranti hanno trovato accoglienza e una nuova possibilità di vita. Si tratta di Kone N’Golo ed Ehza Dosso, arrivati in Italia dopo un viaggio difficile che li ha condotti a Lampedusa. Oggi, i due ragazzi fanno parte integrante dello staff biancoscudato, impegnati come aiuto magazzinieri presso lo stadio “Marco Tomaselli”.

Il loro contributo quotidiano è fatto di impegno, dedizione e senso del dovere: qualità che, pur silenziosamente, parlano forte e chiaro. Attraverso il lavoro, Kone ed Ehza hanno ritrovato dignità e prospettiva, diventando simbolo di come l’inclusione non sia solo una parola, ma una pratica concreta.

Per la società calcistica nissena questa scelta rappresenta molto più di un semplice inserimento lavorativo: è un segno tangibile di integrazione, un ponte capace di unire culture diverse attraverso il linguaggio universale dello sport.

La Nissa conferma così il proprio ruolo di presidio sociale del territorio, dimostrando che il calcio, oltre a regalare emozioni in campo, può trasformarsi in veicolo di speranza e umanità.