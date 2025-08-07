Apre a Caltanissetta il nuovo store Tigotà: 700 metri quadrati dedicati alla cura della persona e della casa

CALTANISSETTA – Cresce l’offerta commerciale in città con l’arrivo di una delle realtà più affermate a livello nazionale nel settore dell’igiene, della bellezza e della pulizia domestica. È stato inaugurato questa mattina il nuovo punto vendita Tigotà in via Santo Spirito a Caltanissetta, a poche decine di metri dall’ingresso in città , alla presenza del sindaco Walter Tesauro, che ha tagliato il nastro insieme ai responsabili del punto vendita.

«Accogliamo con entusiasmo l’apertura di un marchio così importante nel nostro territorio – ha dichiarato il primo cittadino –. Caltanissetta sta crescendo anche grazie alla fiducia di aziende solide che scelgono di investire qui, generando occupazione e contribuendo a rendere la città più attrattiva e moderna».

Il nuovo store si estende su una superficie di 700 metri quadrati e si inserisce in una zona strategica della città, offrendo un ambiente accogliente, ordinato e funzionale. All’interno, i clienti troveranno un ampio assortimento di prodotti per la cura della persona e la pulizia della casa, con soluzioni pensate per ogni esigenza. Accanto ai grandi marchi del settore, Tigotà propone anche una linea di prodotti a marchio proprio, sviluppati in collaborazione con alcuni dei migliori laboratori di ricerca italiani, sinonimo di qualità e convenienza.

A rendere distintiva l’esperienza d’acquisto è anche la presenza di un personale qualificato, cortese e competente, sempre pronto a fornire supporto nella scelta dei prodotti più adatti. Un approccio che riflette la filosofia dell’azienda, da sempre attenta alla soddisfazione del cliente e alla qualità del servizio.

Con oltre 700 punti vendita in tutta Italia e una comunità di oltre 4.900 collaboratori, Tigotà rappresenta oggi un punto di riferimento per milioni di consumatori. Un marchio in continua crescita, che ha fatto dell’attenzione al dettaglio e della passione per il proprio lavoro i pilastri del suo successo.

L’apertura di oggi segna così non solo l’inizio di una nuova avventura commerciale, ma anche un nuovo traguardo per una città che guarda con fiducia al futuro e continua ad attrarre realtà imprenditoriali di livello nazionale.