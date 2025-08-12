Anas, Dal 25 al 30 agosto, in tre fasi, previste chiusure notturne rampe svincolo di Enna sulla A19

Anas sta investendo quasi 24 milioni di euro nella riqualificazione dello svincolo di Enna. E’ quanto si legge in una nota. I lavori già ultimati, che hanno permesso la riapertura dello svincolo, sottolinea la nota, hanno riguardato la demolizione e la ricostruzione di cinque campate del sovrappasso autostradale e la realizzazione di nuovi impalcati in acciaio in luogo di quelli in calcestruzzo armato esistenti, nonché il risanamento strutturale delle altre campate dei viadotti che fanno parte dello stesso svincolo.

In questa fase, è necessario completare la sovrastruttura stradale attraverso la posa in opera della pavimentazione drenante, che verrà realizzata in orario notturno per minimizzare l’impatto sulla circolazione stradale. Seguiranno poi i lavori sui giunti di dilatazione dei viadotti e, infine, entro l’anno è prevista l’ultimazione di ulteriori interventi di risanamento delle sottostrutture dei viadotti, ma senza alcun impatto sul traffico veicolare.

“Questi interventi – dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commissario straordinario per il piano di manutenzione della A19 – confermano il cambio di passo nella programmazione: efficienza dei cantieri e riduzione dei disagi, con lavori anche di notte. La sinergia tra struttura commissariale e Anas sta dando risultati concreti”. Le lavorazioni saranno suddivise in tre fasi e per consentire l’esecuzione delle attività in piena sicurezza, al km 120, 000 dell’A19, in corrispondenza dello svincolo di Enna, saranno necessarie limitazioni al traffico.

FASE A Dal 25 al 26 agosto, nella fascia oraria dalle 21:30 alle 6:30 del giorno successivo: chiusura al traffico della RAMPA C di uscita dall’autostrada nella carreggiata in direzione Catania; chiusura al traffico della RAMPA A di uscita dall’autostrada nella carreggiata in direzione Palermo; parzializzazione della Rampa E, bretella di collegamento tra lo Svincolo di Enna e la Strada Statale 117 Bis, mediante chiusura alternata delle corsie gestita tramite movieri. Percorsi alternativi: per gli utenti che percorrono l’autostrada nella carreggiata in direzione Catania e diretti ad Enna, potranno uscire dallo svincolo di Caltanissetta e percorrere le Strade Statali SS640, SS626, Svincolo di Capodarso, SS122, SS117 Bis. Per gli utenti che percorrono l’autostrada nella carreggiata in direzione Palermo e diretti ad Enna, potranno uscire dallo svincolo di Mulinello e percorrere la SP 62 e le Strade Statali SS192, SS117bis.

FASE B Dal 27 al 28 agosto, nella fascia oraria dalle 21:30 alle 6:30 del giorno successivo: chiusura al traffico della RAMPA A di uscita dall’autostrada nella carreggiata in direzione Palermo; chiusura al traffico della RAMPA D di ingresso in autostrada nella carreggiata in direzione Palermo. Percorsi alternativi: Per gli utenti che percorrono l’autostrada nella carreggiata in direzione Palermo e diretti ad Enna, potranno uscire dallo svincolo di Mulinello e percorrere la SP 62 e le Strade Statali SS192, SS117bis. Per gli utenti che da Enna devono immettersi in autostrada nella carreggiata in direzione Palermo, potranno percorrere le Strade Statali SS117 Bis, SS122, Svincolo di Capodarso, SS626, SS640 e immettersi in autostrada tramite lo svincolo di Caltanissetta.

FASE C dalle ore 07:00 del 26/08/2025 fino alle ore 19:00 del 30/08/2025: parzializzazione della carreggiata in direzione Catania mediante chiusura della corsia di emergenza e marcia dal km 119,400 al km 119,700 dell’Autostrada A19; chiusura al traffico della RAMPA B di ingresso in autostrada nella carreggiata in direzione Catania. Per gli utenti che da Enna devono immettersi in autostrada nella carreggiata in direzione Catania, il transito è comunque garantito attraverso la Rampa F. La realizzazione della pavimentazione drenante consentirà di ottenere condizioni ottimali di comfort e di migliorare la sicurezza dei veicoli in transito. (ITALPRESS).