Aggredisce i sanitari e danneggia i locali della guardia medica nel Messinese, arrestata 22enne

Ha dato in escandescenza alla guardia medica di Francavilla di Sicilia (Messina), ha aggredito i sanitari e danneggiato i locali. Per questo motivo una 22enne straniera è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Taormina per danneggiamento in ambito sanitario e lesioni personali a sanitari nell’esercizio delle funzioni. L’intervento dei militari è stato richiesto direttamente dai sanitari della guardia medica, dove la scorsa notte, la 22enne si era recata dopo un malore. Secondo la ricostruzione dei carabinieri in una nota, la situazione è però degenerata quando la donna, in evidente stato di alterazione psicofisica, mentre si trovava sull’ambulanza, ha dato in escandescenze aggredendo fisicamente i sanitari e danneggiando mobilio e oggetti. Uno dei sanitari, strattonato e preso a pugni, ha riportato lievi lesioni. L’indagata, fanno sapere i carabinieri, è stata poi trasportata nel vicino pronto soccorso di Taormina, dove è stata ricoverata e sottoposta agli esami tossicologici dai quali è emersa la “positività all’alcool e agli stupefacenti, verosimile motivo – sottolineano i carabinieri – per il quale avrebbe perso il controllo” Il giudice del Tribunale di Messina ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.