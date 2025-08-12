A Mussomeli Fratres e volontari della Misericordia “Pellegrini di speranza”: L’arrivo della Croce Giubilare il 13 agosto

MUSSOMELI – La Misericordia e Fratres di Mussomeli accoglierà presso la propria sede di piazzale Mongibello la Croce Giubilare che sta girando tutta l’Italia e sarà presente in Sicilia fino al 21 Settembre. Da ricordare che la Croce è stata benedetta da Papa Francesco che ha voluto si portasse in tutte le comunità durante questo anno giubilare. Saranno i volontari della Misericordia di Mussomeli a recarsi presso la Misericordia di Regalbuto, dove attualmente si trova, per prelevarla e portarla, appunto, nel pomeriggio del 13 agosto nella sede mussomelese. E’ questo il programma della sosta a Mussomeli: alle ore 16,30 del 13 agosto accoglienza presso le sedi della Fratrres e della Misericordia in piazzale Mongibello, da dove poi, alle ore 18,15 è previsto una piccola processione e trasferimento della Croce Giubilare in direzione della parrocchia Cristo Re, dove sarà esposta dal 13 fino al 17 agosto. Alle 18,30 celebrazione della Messa di ringraziamento per i volontari e donatori di sangue; il 16 agosto, alle ore 16,30, visita della Croce Giubilare presso le Case di Riposo presenti a Mussomeli; il 17 agosto alle 19,30 Santa Messa presso il Santuario Maria SS. Dei Miracoli con la partecipazione di tutte le confraternite e associazioni di volontariato presenti nel territorio. Stavolta saranno i volontari della Misericordia di Siracusa a prelevare la Croce Giubilare per accompagnarla nella loro sede siracusana da dove poi continuerà il giro verso le altre Misericordie isolane.