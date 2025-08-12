Salute

A Mussomeli Fratres e volontari della Misericordia “Pellegrini di speranza”: L’arrivo della Croce Giubilare il 13 agosto

Carmelo Barba

A Mussomeli Fratres e volontari della Misericordia “Pellegrini di speranza”: L’arrivo della Croce Giubilare il 13 agosto

Mar, 12/08/2025 - 07:15

Condividi su:

MUSSOMELI – La Misericordia e Fratres di Mussomeli accoglierà presso la propria sede di piazzale Mongibello la Croce Giubilare che sta girando tutta l’Italia e sarà presente in Sicilia fino al 21 Settembre. Da ricordare che la Croce è stata benedetta da Papa Francesco che ha voluto si portasse in tutte le comunità durante questo anno giubilare. Saranno i volontari della Misericordia di Mussomeli a recarsi presso la Misericordia di Regalbuto, dove attualmente si trova, per prelevarla e portarla, appunto, nel pomeriggio del 13 agosto nella sede mussomelese. E’ questo il programma della sosta a Mussomeli: alle ore 16,30 del 13 agosto accoglienza presso le sedi della Fratrres e della Misericordia in piazzale Mongibello, da dove poi, alle ore 18,15 è previsto una piccola processione e trasferimento della Croce Giubilare in direzione della parrocchia Cristo Re, dove sarà esposta dal 13 fino al 17 agosto. Alle 18,30 celebrazione della Messa di ringraziamento per i volontari e donatori di sangue; il 16 agosto, alle ore 16,30, visita della Croce Giubilare presso le Case di Riposo presenti a Mussomeli; il 17 agosto alle 19,30 Santa Messa presso il Santuario Maria SS. Dei Miracoli con la partecipazione di tutte le confraternite e associazioni di volontariato presenti nel territorio. Stavolta saranno i volontari della Misericordia di Siracusa a prelevare la Croce Giubilare per accompagnarla nella loro sede siracusana da dove poi continuerà il giro verso le altre Misericordie isolane.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta