Wimbledon, Swiatek è la nuova ‘Regina’: dominata Anisimova con doppio 6-0

(Adnkronos) – La polacca Iga Swiatek è la nuova 'Regina' di Wimbledon. L'ex numero uno del mondo, oggi numero 4, vince la prima volta lo Slam sull'erba londinese e lo fa dominando la finale con la statunitense Amanda Anisimova, numero 13 Wta, schiacciata con un impietoso 6-0, 6-0. A Wimbledon non capitava da 114 anni, un solo un precedente con questo risultato risalente al 1911. Per l'ottava edizione consecutiva, c'è una nuova campionessa di Wimbledon nel singolare femminile. Per la Swiatek è il terzo Slam differente, il sesto totale in carriera e con questo successo risale al numero 3 del mondo. Anisimova, invece, è arrivata alla sua prima finale Slam in carriera e questo ha pesato non riuscendo ad opporsi alla polacca in nessun modo, si consolerà comunque con l'ingresso in Top 10 nel ranking WTA: sarà numero 7. Curiosamente Swiatek e Anisimova, entrambe nate nel 2001, si sono incontrate una sola volta da junior, nel 2016. La tennista polacca si impone in una finale senza storia dove non ha dato alcuna possibilità alla Anisimova, con un doppio 6-0 in 57 minuti di gioco. Per la ventiquattrenne Swiatek arriva il primo titolo sull'erba di Wimbledon confermandosi imbattibile nelle finali major, avendo vinto tutte e sei quelle giocate. La tennista statunitense dopo il successo in semifinale con la numero uno Sabalenka ha pagato l'emozione. Curiosamente la Anisimova aveva aperto il torneo vincendo con un doppio 6-0 ed ha chiuso la finale con lo stesso punteggio ma a suo sfavore. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)