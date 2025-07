Valentino Fama è il nuovo allenatore della Juniores della Nissa F.C.: una guida esperta per i giovani biancoscudati

La Nissa F.C. ha ufficializzato la nuova guida tecnica della formazione Juniores per la stagione sportiva 2025/2026: sarà Valentino Fama a sedere sulla panchina della squadra giovanile. A supportarlo nel ruolo di vice allenatore e preparatore atletico ci sarà Giuseppe Abbate, fresco di abilitazione con il patentino “Uefa D”.

La scelta di Fama rappresenta un passo deciso da parte della società, che ha voluto affidare la crescita dei propri giovani a un tecnico di comprovata esperienza e competenza. Con oltre trent’anni di attività alle spalle, Fama è una figura ben conosciuta nel panorama calcistico siciliano, stimata non solo per i risultati ottenuti, ma soprattutto per l’attenzione rivolta alla formazione tecnica e personale degli atleti.

Nel suo ricco curriculum spicca l’esperienza con il Trapani Calcio, dove ha ricoperto il ruolo di preparatore dei portieri nel periodo d’oro della promozione in Serie B. Un capitolo professionale di alto profilo, che gli ha permesso di confrontarsi con il calcio a livelli nazionali e di maturare una visione moderna e concreta del gioco.

Il legame di Fama con il calcio siciliano è profondo e radicato. Ha allenato realtà importanti come il Real Suttano in Prima Categoria e il Vallelunga in Promozione, oltre a essere stato preparatore dei portieri della Nissa in due periodi significativi: prima con Lirio Torregrossa, poi con Roberto Boscaglia, durante la promozione in Serie D sotto la presidenza di Luca Mannino. A Trapani ha trascorso cinque stagioni, arricchendo il proprio bagaglio professionale in un contesto altamente competitivo.

Tecnico abilitato UEFA B, Fama è conosciuto anche per le sue qualità umane: equilibrio, serietà e una rara capacità di dialogare con i giovani, motivandoli e accompagnandoli in un percorso di crescita che va oltre il rettangolo di gioco.

Con questo nuovo innesto, la Nissa conferma e rafforza la propria strategia di valorizzazione del settore giovanile, riconoscendo nei giovani atleti il cuore pulsante del proprio futuro.

La società ha accolto con entusiasmo l’arrivo di mister Fama, esprimendogli un caloroso benvenuto e augurandogli un cammino ricco di soddisfazioni e traguardi condivisi.