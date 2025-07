Sutera. Il 18 luglio sarà inaugurata la stagione estiva con l’apertura della piscina di via Orti

SUTERA. L’amministrazione comunale ha annunciato che venerdì 18 alle ore 20 verrà inaugurata la stagione estiva 2025 con l’apertura della piscina in via Orti. L’amministrazione ha invitato tutta la cittadinanza a presenziare a questo evento così importante e significativo.

Nell’occasione, l’amministrazione ha inteso porgere un particolare ringraziamento ai volontari ed alla loro opera di manutenzione. “Grazie al loro intervento, e al conseguente risparmio, è stato possibile acquistare il robot per la pulizia e le luci artistiche delle vasche”, ha detto il sindaco che ha concluso: “Quando il risparmio si trasforma in efficienza e servizi per la collettività. Collettività che per noi Amministratori rappresenta il vero banco di prova cui sottoporci”.