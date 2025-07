Stalking online o “cyberstalking” sulle app di appuntamenti

L’emergere dei servizi di incontri ha cambiato in meglio la vita di molti. Oggi possiamo incontrare persone interessanti senza nemmeno uscire di casa. Bastano un paio di clic per avviare una conversazione che può trasformarsi in una vera amicizia o addirittura in amore. Milioni di storie felici sono iniziate con un semplice “Ciao” in un’app di appuntamenti.

Ma c’è un’altra faccia di questa medaglia. Non tutti gli utenti si avvicinano alle app di appuntamenti con buone intenzioni. Alcune persone non sono alla ricerca di amici o dell’anima gemella, ma piuttosto di una nuova vittima. Stiamo parlando di stalker che possono trasformare la tua vita in un vero e proprio incubo. Chi sono questi stalker e come puoi proteggerti da loro online? Ne discuteremo ulteriormente.

Cyberstalking: il lato oscuro dell’online

Oggi, il cyberstalking è uno dei fenomeni negativi più comuni su Internet. Gli utenti delle app di appuntamenti spesso diventano bersagli: vengono sistematicamente perseguitati e intimiditi. Tutto può iniziare in modo del tutto innocente. Si incontra qualcuno, ci si scambia messaggi, si condividono foto e forse ci si incontra anche nella vita reale. Ma poi qualcosa va storto e decidi di interrompere la comunicazione. Tuttavia, lo stalker non è pronto a dire addio così facilmente.

Molte vittime di cyberstalking riferiscono di essere perseguitate letteralmente ovunque. Gli stalker trovano i loro profili sui social media, commentano costantemente i loro post e inviano messaggi. Se vengono bloccati, creano numerosi account falsi e continuano a tormentare la persona. In alcuni casi, lo stalking virtuale si riversa anche nella vita reale. Se lo stalker riesce a ottenere informazioni personali, come un indirizzo di casa o un posto di lavoro, inizia a seguire la persona e appare nei momenti più inaspettati. Tale comportamento rappresenta una minaccia diretta per la sicurezza.

Ma non tutti gli stalker ricorrono a misure così disperate. Molti di loro scelgono un approccio diverso. Iniziano a minacciare di utilizzare alcune informazioni personali contro di te. Ad esempio, potrebbero minacciare di pubblicare screenshot compromettenti delle tue conversazioni o foto intime.

È importante capire che il cyberstalking non è solo fastidiosa attenzione. È una forma di abuso psicologico che colpisce sia gli uomini che le donne. Le donne, in particolare, sono particolarmente vulnerabili: dopo il rifiuto di continuare la comunicazione o una relazione romantica, possono essere perseguitate sia online che nella vita reale. Le vittime degli stalker provano ansia e paura costanti e possono persino cambiare le loro abitudini quotidiane, i percorsi e lo stile di vita per evitare il contatto con lo stalker. Sfortunatamente, molte vittime non cercano aiuto fino a quando non affrontano una seria minaccia alla loro sicurezza. Credono che il loro problema non sarà preso sul serio o iniziano a incolpare se stessi per aver permesso in qualche modo che la situazione si sviluppasse. Tuttavia, il cyberstalking è un vero e proprio crimine che deve essere combattuto, non solo sopportato.

Come proteggere i tuoi dati personali dagli intrusi?

Per evitare di cadere nella trappola di uno stalker, è essenziale dare priorità alla tua sicurezza online. Ecco alcuni suggerimenti importanti che possono aiutarti a proteggerti:

Controlla regolarmente le autorizzazioni dell’app. Molti di noi concedono senza pensare l’accesso a tutto ciò che le app richiedono: contatti, geolocalizzazione, galleria fotografica, microfono e fotocamera. Tuttavia, la maggior parte delle app può funzionare perfettamente senza questo accesso. Pertanto, non dovresti fornire sconsideratamente l’accesso alle tue informazioni personali. Nelle impostazioni, puoi vedere l’elenco completo delle autorizzazioni per ogni app. Presta particolare attenzione all’accesso alla geolocalizzazione. Se queste informazioni cadono nelle mani di uno stalker, può facilmente rintracciare la tua posizione. Se devi abilitare la geolocalizzazione in un’app di appuntamenti, fallo solo mentre utilizzi attivamente l’app e disattivala subito dopo averla chiusa.

Usa l’autenticazione a due fattori. Questo è un passaggio importante che può aiutarti a proteggere il tuo account dalla compromissione. Oltre alla password, per accedere da un altro dispositivo è necessario un secondo fattore di verifica, come ad esempio un codice inviato tramite SMS o una notifica push. Abilita l’autenticazione a due fattori ove possibile: sui social media, e-mail, app di messaggistica e, naturalmente, nelle app di appuntamenti.

Pensa attentamente a ciò che pubblichi online. Prima di condividere qualsiasi cosa su Internet, considera se queste informazioni potrebbero essere utilizzate contro di te. Ciò è particolarmente vero per foto e video. Anche una semplice foto del tuo animale domestico può contenere molte informazioni personali: il nome della tua strada, il tuo numero civico, la vista dalla tua finestra, ecc. Se pubblichi le foto del tuo bar preferito ogni mattina, uno stalker potrebbe facilmente capire dove e quando trovarti. Inoltre, sconsigliamo di condividere foto intime nei messaggi privati, poiché tali immagini possono essere utilizzate per ricatti o umiliazioni pubbliche.

Evita di condividere eccessivamente. Ciò significa rivelare troppe informazioni personali online. Molti di noi si sono abituati a condividere tutto sui social media, dalle foto della nostra colazione ai dettagli della nostra vita personale. Questo può ritorcersi contro. Se stai incontrando persone su servizi di appuntamenti, è consigliabile non fornire troppe informazioni specifiche, come dove lavori e vivi, il tuo nome completo o numero di telefono. È sufficiente indicare il proprio nome e la propria città senza entrare nei dettagli. Inoltre, non affrettarti a condividere tutto di te stesso nelle conversazioni. Sii particolarmente cauto quando discuti della tua routine quotidiana, della posizione esatta o della situazione finanziaria. La persona con cui stai comunicando potrebbe raccogliere informazioni su di te da utilizzare per i propri scopi egoistici in seguito.

Un altro modo per proteggersi durante gli appuntamenti online è utilizzare chatroulette. Comunicando su tali piattaforme, puoi assicurarti che la persona dall’altra parte dello schermo sia una persona reale e non un truffatore che utilizza le foto di qualcun altro. Se il tuo partner di chat si rifiuta costantemente di interagire tramite video per vari motivi, è molto probabile che stia nascondendo qualcosa. Inoltre, comunicare in una chat roulette video ti consente di valutare non solo l’aspetto della persona, ma anche il suo comportamento, le reazioni alle tue parole e la sincerità delle sue emozioni. Sulla base di ciò, puoi decidere se continuare la conversazione. Ti consigliamo di provare la chat roulette di CooMeet. Ogni utente deve verificare la propria identità, quindi su coomeet.com/it/chatroulette non ci sono profili falsi o bot.

Certo, anche le roulette di chat video casuale non forniscono una garanzia di sicurezza al 100%, ma riducono notevolmente il rischio di diventare vittima di truffatori o stalker. Prendi sempre precauzioni: evita di mostrare oggetti nell’inquadratura che potrebbero rivelare la tua posizione (come la vista dalla finestra o i cartelli stradali). Inoltre, rimuovi dallo sfondo tutti i documenti, gli oggetti di valore e altri oggetti che contengono informazioni personali. Ricorda che anche dettagli apparentemente innocui, se combinati, possono creare un quadro abbastanza completo della tua vita. Pertanto, è meglio essere vigili piuttosto che lottare in seguito per la propria sicurezza.