Sommatino. Il 14 luglio alle 19,15 torna a riunirsi il Consiglio comunale

SOMMATINO. È convocato per Lunedì 14 Luglio 2025 alle ore 19.15 presso l’Aula Consiliare del Vecchio Palazzo Municipale il Consiglio Comunale in seduta non urgente.

Questi i principali punti all’ordine del giorno:

⁃ Istituzione albo comunale enti di privata assistenza e approvazione del relativo regolamento;

⁃ modifica ed integrazione delibera di consiglio comunale relativa alla revisione periodica delle partecipazioni;

⁃ approvazione rendiconto 2023;

⁃ approvazione regolamento sui criteri per l’attuazione della cessione della cubatura;

⁃ provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto 2023.

La cittadinanza è invitata a partecipare. E’ possibile seguire la seduta anche in modalità streaming attraverso la sezione “Consigli comunali in diretta” sul sito del Comune di Sommatino.