Savio Ferreri, la riservata anima nissena al fianco di Giovannone: così la Nissa sogna la Serie C

Tutto lascia pensare a una stagione di altissimo profilo per la Nissa. Dopo due anni alla guida del club, il presidente Luca Giovannone si appresta a vivere la sua terza annata con uno spirito rinnovato, deciso a puntare concretamente al salto di categoria. L’obiettivo è ambizioso – la tanto attesa Serie C – e se è vero che nel calcio nulla è scontato, è altrettanto vero che oggi, intorno alla società biancoscudata, si respira un’aria di entusiasmo, programmazione e solidità.

In questo contesto emerge con forza la figura di Savio Ferreri, vicepresidente della Nissa. Imprenditore nisseno di lungo corso, già vicino alla società in altre epoche, Ferreri ha deciso di tornare a sostenere il progetto con convinzione, assumendo un ruolo strategico e di prima linea. Se il presidente Giovannone, per via dei suoi impegni professionali su scala nazionale, non può essere sempre presente a Caltanissetta, Ferreri rappresenta il punto di riferimento stabile, operativo e costante sul territorio. È lui la figura alla quale il presidente si affida con fiducia nei momenti chiave della vita societaria.

Sempre al suo fianco nelle occasioni più importanti, Ferreri è parte integrante dell’ossatura dirigenziale. Non ama i riflettori, preferisce agire piuttosto che parlare. Ma la sua influenza è riconosciuta da tutti. In una squadra societaria dove ogni figura ha un valore, il suo ruolo spicca per l’intuito imprenditoriale che ha saputo tradurre in visione sportiva.

Anche per Ferreri questa è la terza stagione in biancoscudato. Il sodalizio con Giovannone – nato fin dal primo anno – è cresciuto nel tempo, consolidandosi su basi di stima, lealtà e una visione condivisa. Oggi, quel legame si rafforza ulteriormente in una stagione in cui la Nissa punta con decisione verso l’alto. Un’intesa fondata su valori profondi, che rappresenta uno dei pilastri della società.

Una visione lucida, quella di Ferreri, che sintetizza bene la direzione intrapresa dalla Nissa: una società che ha dimostrato ambizione e costanza nei risultati sportivi, puntando non solo al successo sul campo, ma anche alla costruzione di un modello organizzativo virtuoso, capace di eccellere in più ambiti. L’adattabilità ai cambiamenti, l’adozione di nuove strategie e il rispetto dei principi dello sport sono i cardini di un progetto che guarda avanti con serietà. Ferreri si dice fiducioso non solo nella squadra, ma anche nel popolo biancoscudato, sottolineando come il brand Nissa sia riuscito a coinvolgere anche i non tifosi, instaurando un forte legame con la comunità locale. Il senso di appartenenza è ormai evidente, alimentato da valori positivi e da una partecipazione collettiva crescente. Un ringraziamento particolare, da parte del vicepresidente, va agli sponsor e ai tifosi che continuano a credere nella Nissa, ma anche al presidente Giovannone e ai fratelli Panepinto, per l’amore verso la città e verso la nostra amata Nissa.

Con queste premesse, la nuova stagione può davvero iniziare sotto i migliori auspici. Mai come quest’anno la Nissa si presenta ai nastri di partenza con una struttura dirigenziale compatta, una squadra ambiziosa e una città che comincia a sentire sempre più forte il richiamo dei propri colori. Non sarà un cammino semplice, perché il campionato sarà lungo, insidioso e ricco di avversari agguerriti. Ma è proprio nei momenti difficili che emergono la compattezza di un gruppo, la forza della programmazione e il calore di una tifoseria.

Il lavoro svolto in questi anni ha gettato basi solide. Ora è tempo di raccogliere i frutti, senza fretta ma con determinazione, giorno dopo giorno, partita dopo partita. La Nissa non promette miracoli, ma ha tutte le carte in regola per sognare in grande. E soprattutto, ha uomini – in campo e fuori – che credono davvero in questo progetto.

A Caltanissetta il calcio non è mai stato solo sport: è identità, passione, memoria collettiva. È l’orgoglio di una città che merita di tornare a vivere palcoscenici più importanti. E allora sì, è il momento di stringersi attorno alla squadra, di riempire lo stadio, di sostenere un sogno che può diventare realtà. Perché la Nissa non è solo una squadra: è un sentimento. E questo, oggi più che mai, è il suo vero punto di forza.