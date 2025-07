Santa Caterina. Pubblicato bando per selezione di 6 rilevatori per il censimento della popolazione 2025

SANTA CATERINA. E’ stato pubblicato dal Comune l’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per l’immediato reclutamento di 6 rilevatori per il censimento permanente della popolazione per il 2025. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Ippolito. Il primo cittadino ha sottolineato che le richieste vanno presentate entro le ore 12 del prossimo 21 luglio.

Queste figure fungeranno da supporto all’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) del Comune e al personale di staff per tutte le attività preparatorie e lo svolgimento della rilevazione campionaria annuale dell’Istat con l’obiettivo di ricavare informazioni su un insieme di variabili demografiche, economiche e sociali di base a dettaglio comunale.

Possono presentare istanza le persone che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso del diploma di scuola media superiore, che sanno usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) internet e mail, che conoscono il territorio comunale e che sono disponibili a muoversi con mezzo proprio. L’istanza può essere presentata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it, oppure brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Caterina Villarmosa Via Roma 188, o anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L’indagine Rilevazione, a cura dell’Istat, coinvolgerà 557 famiglie campione del territorio comunale e sarà effettuata dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025, con il protrarsi di alcune operazioni di back office fino al 15 gennaio 2026.