Santa Caterina. Alla Dinamica Summer Volley i Vigilantes dell’Oratorio vincono la Coppa Simpatia

SANTA CATERINA. Bellissima esperienza dei vigilantes dell’oratorio che hanno partecipato al torneo di volley misto a Santa Caterina Villarmosa si sono cimentati in uno sport che non avevano mai praticato. L’età media si aggira sui 65 settant’anni con l’innesto di padre Michele Taibi viceparroco di Santa Caterina e la donna in campo Grazia Bonasera che era anche una delle organizzatrici del torneo. Hanno partecipato e vinto la coppa come migliore squadra simpatia :

Bruno Filippo 70 anni

Di Martino Lillo 71

Fruscione Salvatore 67 anni

Giunta Salvatore 64 anni

Sardella Cosimo 64 anni.

Dice padre Taibi: questo è stato un modo per stare insieme e divertirsi insieme a chi ogni giorno dedica il proprio tempo per l’apertura e la chiusura dell’oratorio, la sistemazione delle aule e tutto quello che ci vuole per la buona riuscita delle attività. Stiamo rilanciando con tanti sacrifici l’oratorio del nostro paese per far sì che i giovani possano ritrovare un punto di riferimento che sia un connubio tra sport e religione. In questi giorni ci vedremo tutti insieme per programmare la prossima stagione oratoriale.