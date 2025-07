San Cataldo. Accolto in Chiesa Madre il nuovo vicario don Marco Paternò

SAN CATALDO. La comunità parrocchiale della Chiesa Madre ha accolto il nuovo vicario parrocchiale, nella persona di don Marco Paternò. Nato a Caltanissetta il 9 novembre del 1980, è stato Ordinato presbitero dal Vescovo Mario il 27 settembre del 2007. Ha svolto diversi servizi pastorali tra cui quello di formatore nel Seminario diocesano. Ha servito diverse comunità parrocchiali: Caltanissetta, Sommatino e Vallelunga.

“La Chiesa è come una locanda – ha detto nell’omelia – una casa aperta che accoglie chi arriva e offre ristoro, calore, parole che curano”. L’Arciprete Alessandro Giambra, a nome della comunità, ha fatto dono al vicario parrocchiale di una lampada, la quale diventa un augurio e una missione: essere luce per gli altri e far brillare la propria vita perché altri possano orientarsi. Al termine della celebrazione si è svolto un momento di fraternità.