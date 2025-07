Rally del Casentino, il pilota nisseno Lo Cascio navigato da Daiana Darderi sulle curve delle colline dell’Aretino

Salvatore Lo Cascio l’11 luglio sfiderà le curve mozzafiato del Rally del Casentino, una delle tappe più tecniche e affascinanti della stagione motoristica nazionale. Il giovane talento nisseno sarà al via con il numero 49 e, per l’occasione, affronterà la gara con una nuova compagna di abitacolo: sarà infatti Daiana Darderi a ricoprire il ruolo di navigatrice.

Il duo, in rappresentanza del team DLF Academy, sarà impegnato nella GR Yaris Rally Cup, una delle serie monomarca più seguite dagli appassionati del settore. Un cambio importante per Lo Cascio, che decide così di affrontare la competizione toscana con una nuova sinergia a bordo, in un evento che non perdona distrazioni.

Il Rally del Casentino si corre tra le colline dell’Aretino ed è celebre per i suoi percorsi altamente selettivi, tra cui spicca l’iconica prova speciale “Talla”, considerata tra le più belle e impegnative del panorama rallistico italiano. Con i suoi tracciati rapidi, stretti e pieni di insidie, la gara rappresenta un banco di prova fondamentale per chi ambisce a lasciare il segno.

Per Lo Cascio, già protagonista in diverse competizioni della GR Yaris Rally Cup, questa nuova tappa rappresenta l’occasione per continuare a crescere, testare il feeling con la nuova navigatrice e dimostrare, ancora una volta, il valore di un progetto sportivo che vede protagonista anche la città di Caltanissetta.

L’attenzione è ora tutta rivolta al semaforo dello start della prima orivacsoeciale. Per Lo Cascio e Darderi, è tempo di tornare a dare gas.