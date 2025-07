Ponte Messina, Musumeci: “Dobbiamo vincere la partita, c’è volontà politica”

“Dobbiamo vincere la partita del Ponte sullo Stretto. Non è un capriccio dei calabresi o dei siciliani, è il completamento naturale del percorso che inizia nell’Europa continentale e non può che concludersi a Palermo. Altrove si fa in 2-3 anni, da noi non sono bastati 135 anni da quando è iniziato il dibattito sul Ponte”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, all’assemblea pubblica dell’Unione industriali di Napoli. “So che i giornalisti amano date e scadenze, ma io non cado nel tranello del parlare dei tempi. Dico solo che rispetto al passato stavolta c’è la vera, autentica volontà del governo di realizzare questa infrastruttura. Tutti hanno compreso l’importanza di questa grande infrastruttura, assieme a mille altre che sono rimaste fuori dalle agende politiche dei governi passati. Lo dico nella consapevolezza che se non guardiamo le lacune di oggi non avremo una visione per il domani”, ha chiarito il ministro.