Poliziotto libero dal servizio salva una rondinella in difficoltà che, grazie a lui, presto tornerà a volare

Una piccola rondinella è stata trovata in difficoltà da un poliziotto libero dal servizio, in vacanza a Catania. Senza pensarci due volte, l’ha raccolta e consegnata alla Questura. Ad accoglierla è stato un poliziotto, Rosario, che l’ha dissetata, tenuta al fresco e coccolata in attesa dell’arrivo dei volontari di un’associazione specializzata.

Ora è in buone mani, si sta riprendendo e presto potrà tornare a volare. Un gesto semplice che racconta cosa significa davvero prendersi cura ed esserci sempre.