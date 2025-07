Oliver Kragl alla Nissa: colpo di mercato che accende l’entusiasmo biancoscudato

La Nissa piazza un innesto di peso e lo fa con un nome che ha già scritto pagine importanti del calcio italiano. È ufficiale: Oliver Kragl, centrocampista offensivo tedesco con una lunga esperienza nei campionati professionistici, indosserà la maglia biancoscudata nella prossima stagione.

Classe, grinta e una potenza nel piede sinistro ben nota agli appassionati del calcio nazionale: Kragl arriva a Caltanissetta dopo aver calcato i campi della Serie A e della Serie B, portando con sé un bagaglio tecnico e umano di assoluto rilievo. La sua scelta di sposare il progetto nisseno rappresenta non soltanto un valore aggiunto sul piano sportivo, ma anche un segnale forte delle ambizioni della società.

A dare l’annuncio ufficiale è stato il presidente Luca Giovannone, che ha voluto sottolineare il significato strategico di questa operazione:

“Non si tratta di un colpo improvvisato, ma di una decisione meditata, voluta con determinazione. Oliver Kragl è un profilo che alza il livello, sia in campo che all’interno dello spogliatoio. La Nissa non si accontenta di partecipare: vuole essere protagonista.”

Con l’arrivo di Kragl, il club nisseno conferma la propria volontà di costruire una squadra competitiva in vista dell’imminente stagione di Serie D. I tifosi, già in fermento per l’inizio del campionato, sono pronti ad accogliere il nuovo numero con entusiasmo e aspettative.

L’avventura di Kragl a Caltanissetta è appena iniziata, ma già promette di essere una delle storie più seguite del calcio dilettantistico italiano.