Montedoro. Nonostante il Piano economico finanziario sia aumentato, la bolletta Tari non subirà incrementi

MONTEDORO. Nonostante l’aumento del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti del Comune di Montedoro, passato da 211.000 euro nel 2024 a 230.000 euro nel 2025, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Renzo Bufalino ha scelto di non applicare alcun aumento sulla Tari per l’anno 2025, mantenendo invariate le tariffe approvate in Consiglio Comunale lo scorso 30 giugno.

Il Comune di Montedoro ha deciso di premiare i cittadini che nel 2022 hanno contribuito a raggiungere un eccellente risultato nella raccolta differenziata, con una media annua pari all’81,07%; grazie a questo traguardo, al Comune è stata assegnata una somma di 11.000 euro dalla Regione Siciliana, in applicazione della legge regionale che premia i Comuni che superano il 75% nella raccolta differenziata.

Pertanto, su proposta del Sindaco, la Giunta ha deliberato di utilizzare queste risorse per riconoscere un “bonus” in bolletta a favore delle utenze domestiche, purché in regola con il pagamento della Tari. Il bonus sarà ripartito in maniera proporzionale tra gli aventi diritto.