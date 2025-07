Marianopoli. Il consigliere Calogero Vaccaro chiede al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta di intervenire sulla Sp 42

MARIANOPOLI. Riceviamo e pubblichiamo comunicato del consigliere comunale Calogero Vaccaro in merito a problemi di traffico veicolare sulla sp 42 per il bivio Chibbò in contrada Mucini – Vuzzarella.

“Il traffico veicolare sul tratto di strada, appendice della S.P. n. 42 per il bivio Chibbò in c.da Mucini-Vuzzarella, è quasi del tutto impraticabile e pericoloso a causa dei grossi dissesti della sede stradale causati dal transito di mezzi pesanti. A tal proposito il Consigliere Comunale Calogero Vaccaro, per conto del gruppo consiliare di opposizione “Forza Democratica Marianopoli”, ha inviato al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta una articolata richiesta di intervento al fine di provvedere ad ovviare al suddetto inconveniente.

Di seguito il testo della richiesta inviata.

“Richiesta di esecuzione di interventi intermedi di ripristino della sede stradale dell’appendice della S.P. n. 42 tratto per il bivio Chibbò.

Facendo seguito all’incontro richiesto dallo scrivente Consigliere Comunale Calogero Vaccaro e svoltosi proficuamente il 17 marzo 2025, relativamente all’argomento in oggetto ed in generale al tema della viabilità che interessa il Comune di Marianopoli ed il cosiddetto Vallone, nonché agli intercorsi avuti per le vie brevi e telefoniche, con la presente si rappresenta quanto di seguito.

Il tratto di strada in questione è sempre più compromesso a causa del traffico dei mezzi pesanti deviato sullo stesso con doppio senso di circolazione e per ultimo, anche a causa dell’eccessivo traffico di mezzi pesanti, dovuto ai lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo-Catania, tratta Lercara Dir. Caltanissetta Xirbi (lotto 3), riversatosi anch’esso, nei pressi di Marianopoli, sull’appendice della S.P. n. 42 per bivio Chibbò.

Il suddetto traffico, oltre ad essere di per sé un oggettivo pericolo per la pubblica incolumità per l’inadeguatezza strutturale della detta strada a ricevere tale tipo di traffico, ha già fortemente danneggiato il manto stradale e reso, in atto quasi del tutto non percorribile, la detta strada.

Ancora, per come già fatto presente in precedenza con altri scritti del gruppo consiliare “Forza Democratica Marianopoli”, altro pericolo è rappresentato dal fatto che detta strada ha una carreggiata molto stretta (inferiore a mt. 5,00), inidonea, anche a norma del codice della strada, per il traffico dei mezzi pesanti nel doppio senso di circolazione.

Atteso che la S.V., quale Dirigente del Settore IV Settore, Viabilità e Trasporti del Libero Consorzio Comunale, a seguito del suddetto, incontro, al fine di limitare il pericolo scaturente dal traffico riversatosi su detta strada, ha prontamente disposto nella stessa, con determinazione dirigenziale n. 325 del 20.03.2025, il limite di velocità massima di 20 Km/ora per i mezzi pesanti.

Che si ha notizia che codesto Settore Viabilità, al fine anche di tutelare buon stato di conservazione e fruizione di detto tratto di strada, ha già redatto, in contraddittorio con la ditta esecutrice dei suddetti lavori ferroviari, un regolare verbale di accertamento dello status pro ante della consistenza della strada interessata, assicurando che sarebbero stati eseguiti interventi intermedi di manutenzione della sede viaria al fine di assicurare in sicurezza ed in modo regolare il traffico veicolare.

Considerato che il suddetto tratto di strada, per come già sopraddetto, in atto è quasi del tutto impercorribile da qualsiasi tipo di mezzi di locuzione e ciò rappresenta anche grave pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, nonché notevoli disaggi per raggiungere le rispettive aziende e terreni della zona.

Considerato inoltre che per i suddetti lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo-Catania, tratta Lercara Dir. Caltanissetta Xirbi (lotto 3), sono previsti tempi di realizzo molto lunghi e di diversi anni, con la presente si chiede alla S.V., nella qualità sopradescritta, quale organo gestionale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, di volere intervenire in proprio quale libero Consorzio Comunale o di volere attivare, ove lo ritenga legittimamente opportuno, l’impresa esecutrice dei suddetti lavori ferroviari, affinché vengano eseguiti interventi intermedi di ripristino della sede stradale della strada di che trattasi”.

Il Consigliere Comunale Calogero Vaccaro.