Marco Palermo è un nuovo giocatore della Nissa: “Porto la mia esperienza per onorare questi colori”

La Nissa F.C. rafforza il proprio centrocampo con un innesto di prestigio: Marco Palermo, centrocampista centrale classe 1995, è ufficialmente un nuovo giocatore biancoscudato. Nato a Catania, Palermo arriva dal Siracusa portando in dote un curriculum ricco di successi e promozioni, che lo rendono una delle figure più esperte e vincenti del panorama calcistico siciliano.

Vero e proprio “talismano della Serie D”, Palermo ha conquistato tre promozioni consecutive con Catania, Trapani e Siracusa, contribuendo da protagonista alla rinascita di piazze storiche del calcio italiano. Il suo percorso, che comprende anche esperienze in Serie C con le maglie di Sicula Leonzio, Pergolettese e Latina, testimonia una carriera costruita con costanza, grinta e visione tattica.

Centrocampista completo, abile sia nella costruzione del gioco che in fase di interdizione, Palermo è noto per la sua intelligenza tattica e per la capacità di inserirsi con tempismo negli spazi. Un profilo ideale per dare equilibrio e leadership al cuore del gioco della Nissa.

Entusiasta della nuova avventura, il giocatore ha dichiarato:

«Sono entusiasta di questa nuova sfida. Qui c’è una società seria, una tifoseria calorosa e un progetto ambizioso. Non vedo l’ora di scendere in campo per dare tutto e onorare questi colori».

Soddisfatto anche il presidente del club, Luca Giovannone:

«Marco è un giocatore che abbiamo voluto fortemente. La sua esperienza, il suo carisma e la sua mentalità vincente sono esattamente ciò che cercavamo per rafforzare il centrocampo. È un siciliano che conosce bene il valore di questa maglia e sono certo che sarà un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo».

Con l’arrivo di Marco Palermo, la Nissa conferma la propria volontà di crescita, puntando su calciatori di valore, abituati a vincere e capaci di fare la differenza in campo e nello spogliatoio.